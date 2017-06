Nba, Lebron è nella storia: superato Shaq, ma è crisi Cavs

“Non mi interessa nulla del traguardo raggiunto. Siamo in una situazione complicata e non posso recriminare sullo sforzo e sull’impegno che tutti hanno mostrato in campo. Dobbiamo venirne fuori e sono il primo a dover fare di tutto per riuscirci”. Mentalità da vero numero per Lebron James, che nella notte in cui ha toccato quota 28.599 punti in carriera superando Shaquille O’Neal al settimo posto della classifica realizzatori ogni epoca, pensa solo al momento di crisi dei suoi Cavs, che subiscono la terza sconfitta consecutiva e la quarta in altrettante partite contro i Chicago Bulls. LeBron chiude con 26 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, utili a inizio gara per allungare sul +9 all’intervallo lungo, ma non sufficienti per limitare il ritorno in partita dei padroni di casa, che chiudono il secondo tempo tirando con il 51.2% dal campo e vincono 99-93 trascinati dai 28 punti di Mirotic (comprese 6 triple) e dai 25 di Butler.

Notte amara anche per i Rockets, che incassano la seconda battuta d'arresto consecutiva: a fare festa sono i Trail Blazers che si impongono 117-107 grazie a un Lillard da 31 punti e 11 assist. Houston festeggia tuttavia il primato assoluto di triple stagionali: ora sono 1.083, battuto il record centrato lo scorso anno dai Golden State Warriors. La tripla del sorpasso è firmata da Harden che chiude con 30 punti. I Clippers, spinti dai 31 di Griffin e dai 29 di Paul, infliggono ai Suns la decima sconfitta di fila (124-118). Vincono anche i Pistons, che al termine di una partita combattutissima e giocata punto a punto piegano 90-89 i Nets: sugli scudi Morris che timbra una doppia doppia da 28 punti e 13 rimbalzi. Ennesimo ko per i Lakers, battuti 119-104 sul campo dei Timberwolves: Rubio, con 33 punti, fa segnare il suo primato in carriera. Bene anche Towns (32) e Wiggins (27).