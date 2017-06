Nba, Lebron è nella storia: Gallinari non basta a Denver

Lebron James nella storia Nba. Non che ci fosse bisogno di qualche statistica per comprendere la grandezza di The King, ma i 25 punti segnati nel successo di Cleveland (che resta ancora imbattuta) contro Philadelphia lo fanno entrare nella top ten dei migliori marcatori di tutti i tempi. Nella altre partite della notte Danilo Gallinari segna 16 punti ma non bastano ai suoi Denver Nuggets per violare il parquet dei Pistons, successi per i Thunder contro Minnesota, per i Clippers che vincono nettamente a San Antonio e per Indiana contro i Bulls.

Un gigantesco Drummond da 19 punti, 20 rimbalzi e 3 stoppate trascina i Pistons al successo 103-86 contro I Denver Nuggets, che si arrendono nonostante i 16 punti di un Danilo Gallinari impreciso dal campo (5 su 14): Detroit infallibile in casa, 4 su 4. Così come sono infallibili i Cleveland Cavaliers, che sbancano Philadelphia 103-102, restano imbattuti e celebrano il loro Re LeBron James, che con i 25 punti segnati (cui aggiunge 8 rimbalzi e 14 assist) supera Olajuwon ed entra nei primi dieci posti della classifica marcatori di ogni epoca Nba, guidata da Kareem Abdul-Jabbar.

Dopo la brutta sconfitta contro i Warriors, gli Oklahoma City Thunder ritrovano il successo travolgendo 112-92 i Minnesota Timberwolves. 28 punti per Westbrook, agli ospiti non bastano i 33 di Karl Towns. Spicca la sconfitta casalinga dei San Antonio Spurs, battuti 116-92 dai Los Angeles Clippers: grande prova di Blake Griffin che realizza 28 punti. Secondo stop filato per i Chicago Bulls che cadono 111-94 sul campo degli Indiana Pacers: padroni di casa spinti dai 21 punti di Teague e dai 20 di Miles. Nelle altre gare Orlando supera in volata 88-86 gli Wizards, Milwaukee piega 117-81 i Kings con 22 punti di Teletovic e gli Hawks battono 112-97 i Rockets nonostante 30 punti e 12 assist di Harden.