Nba, Lebron batte Beli: crisi Denver nonostante il Gallo

Notte amara per i nostri azzurri sui parquet della Nba: Gallinari ne segna 19 (con 7 rimbalzi e un assist) ma i suoi Nuggets cadono per la quarta volta di fila a Portland, mentre Belinelli si ferma a 9 nella sconfitta degli Hornets in casa dei campioni di Cleveland.

È crisi nera per i Nuggets, che contro gli scintillanti Trail Blazers di questo periodo incappano nella quarta sconfitta consecutiva cadendo 112-105 dopo essere stati in vantaggio anche di 17 punti a metà secondo quarto. Portland rimonta nel terzo quarto e il solo Gallinari (9 punti sui 15 di squadra nel terzo periodo) non basta ad invertire la rotta. Denver crolla di schianto sotto i colpi di C.J. McCollum (21) e soprattutto di Damian Lillard (32 punti). La stella di Portland è protagonista di un inizio di stagione pazzesco, i suoi 338 punti nelle prime 11 partite non li aveva mai segnati nessuno nella storia dei Blazers.

Alla Quicken Loans Arena, i Cavaliers campioni in carica si impongono 100-93 sugli Hornets del Beli e conquistano l'ottava vittoria su nove gare in questo avvio di stagione pescando dalla panchina un protagonista inatteso come Channing Fyre, capace di siglare 20 punti in 25 minuti con 6 su 12 da tre. LeBron James parte col freno a mano tirato ma poi si sveglia e mette a referto 11 dei suoi 19 punti (gli stessi di Kyrie Irving) nel quarto finale. Tra gli Hornets si salva Kemba Walker a quota 21, mentre Belinelli, poco utilizzato, si ferma a ridosso della doppia cifra con 9 punti e 3 su 5 da tre.

Nelle altre gare della notte ottava vittoria per gli Warriors, che si sbarazzano 133-120 dei Suns con una straordinaria prestazione dei suoi giocatori simbolo. Steph Curry e Klay Thompson mettono a referto 30 punti a testa mentre Kevin Durant 'si ferma' a 29. Prosegue invece il periodo negativo dei Thunder che cadono in casa, per la terza volta in fila, contro i Magic (119-110 con 31 punti di Serge Ibaka) nonostante l'ennesima tripla doppia di Russell Westbrook (41 punti, 16 assist e 12 rimbalzi). Andrew Wiggins, infine, mette a segno ben 47 punti (career-high) nel largo successo (125-99) dei suoi Timberwolves sui Lakers.