Nba, la notte delle sorprese: cadono Cleveland e San Antonio

Sorprese a non finire nella notte Nba. I Cleveland Cavaliers di Lebron James perdono con i modesti Milwaukee Bucks 118-101. Battute anche le due squadre di Los Angeles: i Clippers sono stati sconfitti 127-122 dai Brooklyn Nets, infilando la terza sconfitta consecutiva, dopo un buon avvio di stagione che aveva illuso i tifosi; l'altro team californiano, i Lakers è invece andato ko 105-88 con i New Orleans Pelicans, guidati da Anthony Davis in serata di grazia, 41 punti al suo attivo.



Nella serata delle sorprese, cade anche San Antonio, che subisce in casa un inatteso 95-83 dall'Orlando Magic, erano ben tre settimane che gli Spurs erano imbattuti, con nove vittorie consecutive nel paniere. Un risultato che ribalta anche la tradizione negativa dell'Orlando, che non vinceva con i rivali da ben sei anni. Sconfitta anche per gli Hornets, la squadra di Marco Belinelli (11 punti per lui, ma ha giocato meno di mezz'ora) contro i Detroit Pistons 112-89.