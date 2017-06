Nba, la caduta delle big: Warriors e Cavs ko, Westbrook super

Cadono i giganti. In una singola notte perdono Cleveland e Golden State, le finaliste delle ultime due stagioni. Se i Warriors vanno ko in trasferta a Miami 105-102 sconfitti dal canestro a pochi decimi dalla sirena di un Dion Waiters da 33 punti, i Cavs di Lebron James scivolano a New Orleans contro i Pelicans, pur privi della stella Antony Davis. Ai campioni in carica non è sufficiente la tripla doppia di Lebron James, che a 26 punti aggiunge 10 rimbalzi e 12 assist, ma soprattutto la fenomenale gara di Kirye Irving, autore addirittura di 49 punti. Dall'altra parte sono determinanti Terrence Jones, 36 per lui, e Jrue Holiday a 33.

Nottata negativa per gli Charlotte Hornets, sconfitti da Washington 109-99, ma non per Marco Belinelli, autore di 18 punti in 29 minuti. Continua, intanto, la straordinaria stagione di Russell Westbrook, che mette a referto la 22esima tripla doppia stagionale con 38 punti e tiro decisivo allo scadere per la vittoria di Oklahoma City contro Utah a Salt Lake City (97-95). Nelle altre gare facile per vittoria per San Antonio 112-83 contro i Brooklyn Nets, colpo dei Clippers 105-95 sul parquet di Atlanta, successo di New York 109-103 contro Indiana (26 per Melo e 20 per Derrick Rose) e pioggia di canestri dei Rockets: contro i Milwaukee Bucks finisce 144-127 con il Barba Harden che ne mette 26 e sfiora la tripla doppia.