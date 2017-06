Nba, Kevin Garnett dice basta: annuncia il ritiro dopo 21 anni

Kevin Garnett, 40 anni, ha annunciato il proprio ritiro dalla pallacanestro attraverso il proprio profilo Instagram dopo aver trovato l'accordo con i Minnesota Timberwolves per la rescissione del contratto. Dopo Kobe Bryant e Tim Duncan arriva dunque anche l’annuncio di KG, che a quattro giorni dall’inizio della pre-season dice addio dopo 21 stagioni straordinarie.

“The Big Ticket” è sbarcato in Nba direttamente dal liceo nel 1995 ed è entrato subito nel cuore dei tifosi di Minnesota. Difensore eccezionale e grande leader, Garnett ha lasciato un marchio indelebile nella pallacanestro a stelle e strisce diventando uno dei giocatori simbolo della Nba. 17.8 punti, 10 rimbalzi, 3.7 assist, 1.4 stoppate e 1.3 recuperi di media in 21 stagioni, 15 convocazioni all’All Star Game e selezionato nove volte in un quintetto “All-Nba”: i numeri possono raccontare solo in parte la grandezza di KG, che con 326 milioni di dollari è anche il giocatore che ha guadagnato di più nella storia della Nba.

Mvp con la maglia dei Timberwolves nel 2004, per coronare il sogno di vincere l'anello nell'estate del 2007 si trasferisce ai Boston Celtics, dove forma un "tridente" straordinario con Ray Allen e Paul Pierce. I “Big Three” trascinano i Celtics al titolo nel 2008 e nel 2010 tornano alle Finals, facendosi però superare dai Lakers soltanto in gara-7 al termine di una serie che rimarrà nella storia.

Re indiscusso del cosiddetto “trash-talk”, Garnett ha disputato in carriera 143 gare di playoff mettendo a referto 18.2 punti, 10.7 rimbalzi, 3.3 assist e 1.3 stoppate di media. Chiude la carriera come il miglior cestista di sempre dei Timberwolves, franchigia di cui detiene praticamente tutti i record.