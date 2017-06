Nba, James Harden nella storia: un'altra tripla doppia ai 50

Mai nessuno negli oltre 60 anni della storia della Nba era riuscito a realizzare due triple doppie ai 50 punti nella stessa stagione; mai nessuno prima di James Harden. Dopo aver realizzato 53 punti, 16 rimbalzi e 17 assist a Capodanno contro i New York Knicks, il Barba ne ha messi 51-13-13 sul campo di Philadelphia (battuta 123-118) fermando la lanciatissima corsa dei Sixers, che avevano vinto 10 delle precedenti 13 partite.

Si tratta della 14esima tripla doppia stagionale per Harden, la quinta con almeno 40 punti segnati (come solamente Oscar Robertson prima di lui). Dopo un primo tempo da "soli" 15 punti, il Barba si è scatenato nella ripresa: 19 punti nel solo terzo quarto hanno scavato un solco di 13 punti che nè l'ottimo Embiid (32 punti alla fine), nè il fantastico pubblico di Phila (caricato da Allen Iverson, sceso in campo per suonare la Liberty Bell prima della gara) sono riusciti a colmare. I Rockets interrompono così una mini-striscia di due sconfitte in un mese in cui hanno rallentato (9 vittorie e 6 sconfitte) rispetto allo spettacolare dicembre scorso da 15-2 e a fine gara Mike D’Antoni ha commentato: “Harden ha giocato come meglio non si potrebbe. Ho avuto a che fare con molti giocatori nella mia carriera, ma non ho mai visto niente di meglio”. Se lo dice uno che ha allenato gente come Steve Nash, Kobe Bryant e Carmelo Anthony gli si può credere.