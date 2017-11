Nba, James Harden mostruoso: Houston manda al tappeto Cleveland

Pesante ko per i Cleveland Cavaliers battuti 117-113 da Houston. Le partite della notte Nba consegnano ai Rockets la quarta vittoria consecutiva in questa stagione, con un gioco brillante e trascinati da un James Harden in serata di grazia, autore di una spettacolare tripla doppia (per lui 35 punti, 13 assist e 11 rimbalzi). Per i rivali non c'è stato niente da fare, nonostante la buona volontà e la grande prova di Lebron James andato a segno con 33 punti.



Nelle altre partite i Toronto Raptors hanno avuto la meglio su New Orleans per 122-118. Oklahoma City invece è stata sconfitta dai Denver Nuggets con il punteggio di 102-94 e porta a casa il quarto ko di fila. Brutta battuta d'arresto anche per i Los Angeles Lakers superati 111-95 dai Washington Wizards.