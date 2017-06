Nba, incredibile Curry: 13 triple, nuovo record in singola partita

I grandi campioni, quando cadono, si rialzano subito. E Stephen Curry è uno fatto di quella pasta: appena tre giorni dopo l'interruzione della serie di 157 partite consecutive nelle quali aveva almeno realizzato una tripla, l'MVP ha segnato un nuovo record in partita singola per l'Nba. Nella vittoria di Golden State su New Orleans per 116-106, Curry ha messo a referto 46 punti ma soprattutto 13 triple battendo il precedente primato di 12 che deteneva assieme a Kobe Bryant e Donyell Marshall.



Bene anche Belinelli, anche se ovviamente con altri numeri: 12 punti nella vittoria di Charlotte su Indiana 122-100. Nelle altre partite vittorie di Utah (109-84 su Philadelphia), Houston (114-106 su Washington), Chiacgo (112-80 su Orlando), OKC (97-75 su Miami) e LA Clippers (114-82 su Detroit).