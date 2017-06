Nba, i Nuggets di Gallinari ancora ko. Golden State non si ferma

Ancora una sconfitta per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari, battuti in casa 92-85 dai Washington Wizards. La notte Nba è amara per il campione azzurro, autore di 14 punti, il suo team è costretto a incassare il quinto stop nelle ultime sei gare e si cominciano a vedere i fantasmi di un'annata durissima. I Nuggets di Gallo erano partiti bene e lo stesso giocatore italiano è stato molto determinato e aggressivo, seppur con tante imprecisioni, ma nella seconda parte di gara gli avversari, che pure erano andati sotto fino a 12 punti, hanno risalito la china e sorpassato i rivali.



Continua invece la marcia positiva dei Golden State Warriors, alla loro 20ma vittoria stagionale. La vittima della notte Nba sono gli Uthah Jazz, battuti 106-99. Nelle altre gare della notte, si segnalano il ritorno alla vittoria in trasferta dei Chicago Bulls che con il punteggio di 95-91 affondano i San Antonio Spurs. Largo successo esterno anche del Toronto sul Minnesota 124-110. I Raptors canadesi partono male, ma poi prendono in mano la partita e se ne vanno col punteggio. Vittoria di misura invece per i Memphis Grizzlies che si affermano 88-86 sul campo dei Portland Blazers.