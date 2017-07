Nba, i Los Angeles Clippers abbracciano Gallinari

Danilo Gallinari è un nuovo giocatore dei Los Angeles Clippers. La squadra Nba ha postato su Twitter la foto della firma dell'azzurro sul triennale da 65 milioni di dollari e la prima foto con la nuova maglia (numero 8): "Benvenuto a LA, Danilo Gallinari" tutto in italiano.



Il Gallo verrà presentato nella mezzanotte di sabato a Las Vegas, l'affare che lo coinvolge ha portato ad Atlanta Crawford, Stone e la scelta al primo giro 2018 di Houston.



Dai Denver Nuggets un commosso saluto all'ormai loro ex giocatore: "A nome di tutti i nostri tifosi e della nostra intera squadra, voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto durante il periodo con noi e augurargli solamente il meglio nel futuro, sia nella vita che nel basket” ha detto il presidente Kroenke. Il GM Connelly: "Danilo è stato un giocatore speciale per i Nuggets, professionista esemplare".