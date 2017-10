Nba, i Clippers partono bene con Gallinari: Lakers ko

Buona la prima. Dopo il Beli, anche il Gallo inizia la stagione NBA con una vittoria. I suoi Clippers si aggiudicano il derby di Los Angeles piegando i Lakers senza troppe difficoltà, grazie soprattutto a un terzo quarto da +13 in grado di scavare un solco incolmabile. Danilo chiude la sua partita con 11 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi, pur con percentuali al tiro non eccezionali (3 su 13). Miglior marcatore Blake Griffin con 29 punti e 12 rimbalzi, mentre DeAndre Jordan mette a referto 14 punti con 24 rimbalzi. D’altra parte il tanto atteso Lonzo Ball si ferma a 3 punti con 9 rimbalzi e 4 assist.



In una serata con sole tre partite, non sono mancate le emozioni che la NBA con consente di vivere grazie al League Pass (watch.nba.com). In campo i nuovi Thunder che passeggiano contro New York. L’ex Carmelo Antony ne mette 22, mentre l’altro nuovo, Paul George, ne aggiunge 28. Protagonista il solito Westbrook che ribadisce il suo ruolo di Mvp, miglior giocatore della Lega, con la solita tripla doppia: 21 punti, 10 rimbalzi e 16 assist. Vittoria anche di Toronto su Chicago. A referto 23 e 15 di Valanciunas e 22 di CJ Miles. Per i Bulls 17 della matricola finlandese Markkanen.