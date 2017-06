Nba, i Boston Celtics sono inarrestabili. Crisi nera per i Toronto Raptors

I Boston Celtics lanciatissimi all'inseguimento di Cleveland nella classifica della Eastern Conference, e i Toronto Raptors in crisi nera ormai scivolati al quarto posto dopo l'ennesimo ko: questi i verdetti principali della notte Nba. Boston ha sconfitto 113-107 i Lakers grazie anche a una strepitosa prestazione di Isaiah Thomas che ha messo a segno 37 punti. Continua invece la striscia negativa dei Raptors, battuti in casa 102-94 da Orlando.



Gli Houston Rockets hanno battuto i Chicago Bulls 121-117 e anche in questa partita si registra un trascinatore: James Harden ha segnato 42 punti (più 12 rimbalzi e 9 assist). Con questa vittoria Houston sale ancora in classifica nella Western Conference, fino al terzo posto. Da segnalare infine la vittoria di Oklahoma sui Memphis Grizzlies con il contributo determinante di Russell Westbrook: per lui tripla doppia (38 punti, 13 rimbalzi e 12 assist). Successo anche per i Denver Nuggets di Gallinari (ma lui era assente): 121-117 contro Milwaukee.