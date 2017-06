Nba, Houston avanza, San Antonio e Utah sul 3-2

Segnare 47 punti e sfiorare l'ennesima tripla doppia della stagione (9 assist, 11 rimbalzi) non basta a Russell Westbrook per tenere in vita Oklahoma City. I Thunder, appesi alla loro unica stella, volano via dai playoff, buttati fuori da Houston, che del resto già nella regular season si era dimostrata ampiamente superiore. Nessuna sorpresa, dunque, nel 4-1 finale della serie: l'ultima partita, in Texas, finisce 105-99, con la rimonta dei Rockets nell'ultimo quarto grazie all'altro campionissimo all'opera, il "Barba" Harden, autore di 34 punti. Houston vola così in semifinale di Conference, dove molto probabilmente dovrà giocare il derby con San Antonio.



Nelle altre gare della notte, infatti, Spurs e Utah si sono portati sul 3-2. San Antonio ha sfruttato il fattore campo piegando Memphis 116-103: merito dei 28 punti di Kawhi Leonard. I Jazz, invece, hanno vinto ancora in trasferta, a Los Angeles, battendo 96-92 i Clippers che ora dovranno cercare il miracolo sul campo dei rivali per restare in corsa.