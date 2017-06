Nba, Golden State spazza via Portland. Sorridono Toronto e Atlanta

Spazzati via. I Golden State Warriors concedono soltanto le briciole ai Portland Trail Blazers, sconfitti 128-103. Partita senza storia in trasferta per la squadra finalista delle ultime due stagioni capace di volare subito sul 14-0, chiudendo il conto dopo appena 3 minuti e venti secondi dipartita. Il 4-0 nella serie non deve stupire, nonostante Kevin Durant sia ancora a mezzo servizio tanto da restare in campo appena 20 minuti con soli 10 punti a referto.



Ci pensa Steph Curry a fare la differenza con 37 punti 8 assist, 7 rimbalzi e altrettante triple. A quota 21 invece Dreymond Green mente Klay Thompson si ferma a 18. Troppa la differenza tra le due squadre per lo scontro meno equilibrato di questo inizio di play off. Ora i Warriors potranno stare in poltrona e attendere la vincente della sfida tra i Los Angeles Clippers e Utah al momento in assoluto equilibrio in attesa della quinta partita in California. Intanto a Est Toronto va 3-2 contro Milwaukee (118-93), mentre Atlanta vince 111-101 e pareggia il conto con Washington: 2-2.

Gabriele Cattaneo