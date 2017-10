Nba, Golden State perde la testa: espulsi Curry e Durant

I campioni perdono la partita e pure la testa. Difficilmente in Nba si vedono proteste plateali contro gli arbitri eppure i Golden State Warriors, caduti a Memphis per la seconda in tre partite di regular season, non sono riusciti a trattenere la propria frustrazione: prima Stephen Curry ha lanciato il paradenti contro uno dei direttori di gara, poi Kevin Durant si è lamentato della decisione di mandare via il compagno e ha fatto la stessa fine. Una doppia follia che in realtà non ha inciso sul risultato, perché mancavano 43" alla fine e ormai i Grizzlies avevano la gara in pugno, tanto da vincerla 111-101, con 10 punti di vantaggio.



Mentre le due grandi stelle della squadra campione in carica si lasciano andare, il miglior italiano d'America, Danilo Gallinari, resta lucido e contribuisce al successo dei Los Angeles Clippers, che dominano nettamente contro i Phoenix Suns, alla quarta sconfitta in quattro gare. I californiani vincono 130-88, Gallinari parte alla grande con due triple, poi fa un po' più fatica per il resto della gara chiudendola con 12 punti a referto: per ora va bene anche così.