Nba, Golden State domina Cleveland in gara-1

Un dominio assoluto. Golden State strapazza 113-91 Cleveland e si aggiudica gara-1 delle finali Nba. E' una lezione di pallacanestro quella subìta da Lebron James e compagni, con i campioni della Western Conference che non rischiano mai, anzi: sempre avanti sin dal primo quarto, dopo il +8 all'intervallo lungo, il divario tra le due squadre aumenta, toccando il +20, un margine poi gestito fino alla fine.



Un successo netto - il 13esimo consecutivo di questi playoff - griffato dai due protagonisti più attesi, Kevin Durant e Steph Curry. Il primo mette a referto 38 punti, di cui 20 nel primo tempo, ridicolizzando l'inesistente difesa ospite; il secondo chiude con 28 punti, 10 assist e 6 rimbalzi.



Ai campioni in carica di Cleveland non bastano le statistiche di tutto rispetto dei suoi tre big, 28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist per LeBron James, i 24 punti di Irving e i 15 punti con 21 rimbalzi di Kevin Love.

Stefano Messina