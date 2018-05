Nba, Golden State a un passo dall'eliminazione

L'Anello sta per cadere dal dito. In gara-5 della finale di Western Conference, Houston batte 98-94 i campioni in carica di Golden State e ora conduce la serie per 3-2. Nella partita giocata nella notte italiana i Warriors sono stati in affanno fin dall'inizio, e dopo un recupero sui rivali a metà gara hanno ceduto le armi nel finale. Poco spettacolo ma molto agonismo in campo.



Con questa vittoria casalinga la formazione di Houston è a un passo dalle Finale e già nel prossimo match Golden State è obbligata a vincere se vuole restare in corsa nella difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Miglior marcatore dei Rockets è stato Eric Gordon con 24 punti, in tono minore la prestazione di James Harden, per il fuoriclasse solo 19 punti. Nei Warriors 29 punti per Kevin Durant, mentre Klay Thompson ne ha segnati 23 e Steph Curry 22.