Nba, Gallo rientra ne fa 17 ma non basta: vince Miami 106-98

Danilo Gallinari è rientrato sul parquet nella notte Nba dopo tre giornate di stop per infortunio, ma nonostante i 17 punti messi a referto non può sorridere perchè i suoi Denver Nuggets cadono 106-98 contro Miami.

L’azzurro, non ancora al meglio, tira con 6/16 dal campo e chiude con 17 punti, quattro rimbalzi e altrettanti assist in 36’ di gioco, ma la produzione offensiva di Hassan Whiteside e le triple nell’ultimo quarto di Wayne Ellington permettono a Miami di portare a casa il successo. Partono bene i padroni di casa, che trovano il canestro con una certa continuità, dall’altra parte però nella zona pitturata Whiteside è devastante. Miami prova a scappare all’inizio del secondo quarto con l'impatto dalla panchina di Johnson ed Ellington e chiude il primo tempo avanti 52-47, ma nel terzo quarto Denver risponde: Gallinari, Nelson e un ottimo Jokic nella seconda parte della terza frazione cambiano la direzione alla gara e riportano davanti i padroni di casa. Denver gioca la sua miglior pallacanestro ma ancora una volta dalla panchina arrivano le risposte giuste per coach Spo. Ellington diventa infallibile dalla lunga distanza all’inizio del quarto periodo, Miami segna 11 punti consecutivi e riprende in mano le redini del match. La tripla del Gallo riporta i Nuggets al -5 a 4’58’’ dalla sirena ma un incontenibile Whiteside si rimette a segnare e Denver deve alzare bandiera bianca.