Nba, Gallinari vicino ai Los Angeles Clippers

Danilo Gallinari cambia aria. L'azzurro dei Denver Nuggets è pronto a passare ai Los Angeles Clippers: secondo Espn, i Clip gli avrebbero offerto un triennale da circa 65 milioni di dollari (oltre 57 milioni di euro) che lo renderebbero lo sportivo italiano più pagato al mondo. Soldi a parte, un trasferimento che farebbe felice Danilo visto che aveva espresso la volontà di provare una nuova avventura a 29 anni.



Non essendoci spazio salariale per far firmare il Gallo, LA avrebbe chiesto un affare a tre con Denver e Atlanta: Crawford, Stone e una futura prima scelta verso gli Hawks mentre ai Nuggets andrebbe una scelta al draft.