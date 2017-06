Nba, Gallinari trascina Denver: Butler da 40 stende i Lakers

Notte da grande protagonista per Danilo Gallinari, che con una prova super da 13 punti e 8 assist (massimo in carriera) trascina i suoi Denver Nuggets alla vittoria per 105-91 su Utah, alla quarta sconfitta di fila. L'italiano è sempre più leader della squadra e lo dimostra anche in una serata storta al tiro (3/8 da due, 1/6 da tre, 4/6 tiri liberi) raccogliendo anche 5 rimbalzi e soprattutto mettendosi al servizio dei suoi compagni con 8 assist.

Nelle altre gare della notte pronto riscatto di Chicago, che cavalcando uno strepitoso Jimmy Butler da 40 punti stende i Lakers (25 punti di Lou Williams) a domicilio 118-110 e centra la nona vittoria stagionale. Non riesce a trovare continuità invece Oklahoma che, reduce da due vittorie di fila, cade in casa contro Indiana: una super rimonta dei Thunder - con i 31 punti del solito Westbrook - trascina la gara al supplementare, dove però a spuntarla sono gli ospiti grazie ai canestri di Teague (30). Dopo quattro ko di seguito, torna a sorridere Sacramento, che batte 102-99 Toronto con la doppia doppia di Cousins (19 punti e 10 rimbalzi), mentre Portland ha la meglio 129-109 sul campo dei Nets grazie ai 33 messi a referto da uno scatenato McCollum. Nel lunch match domenicale, infine, i Knicks si erano imposti su Atlanta: ancora trascinatore Carmelo Anthony, che chiude con 31 punti.