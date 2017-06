Nba, Gallinari strapazza Brooklyn. Ma le stelle sono Westbrook e DeRozan

Nella notte Nba brilla la stella di San Antonio che va a vincere in trasferta contro i Los Angeles Clippers per 105-97 e prosegue la sua marcia verso la testa della classifica, dove primeggia ancora Golden State. Nell'altro big match della serata i Toronto Raptors, sulla via della ripresa dopo una preoccupante striscia di risultati negativi, hanno sconfitto i Boston Celtics col punteggio di 107-97. Re della partita è stato sicuramente DeMar DeRozan, per lui 43 punti in appena 37 minuti di gioco.



Serata speciale anche per Russell Westbrook che con l'ennesima tripla doppia (17 punti, 18 rimbalzi e 17 assist) ha trascinato la sua Oklahoma City alla vittoria per 110-93 contro i Los Angeles Lakers. Larga vittoria, 129-109, per i Denver Nuggets di Danilo Gallinari contro Brooklyn. Per l'azzurro 20 punti e 8 rimbalzi in mezz'ora scarsa di gioco. Da segnalare poi le vittorie di Indiana su Memphis per 102-92, e quella di Philadelphia su Washington per 120-112.