Nba, Gallinari show a Phoenix: notte amara per Belinelli

Notte da sogno in Nba per Danilo Gallinari. Complice l'assenza di Jokic, l'azzurro veste i panni del leader e mette a referto 32 punti (con 8 rimbalzi e 11 su 11 ai liberi) nel successo 123-112 dei Denver Nuggets sul campo dei Phoenix Suns, cui non bastano i 41 (massimo in carriera) di Bledsoe. Per i Nuggets, momentaneamente in zona playoff a Ovest, si tratta della terza vittoria in fila e del settimo successo nelle ultime 9 gare.

Umore opposto invece per Marco Belinelli, che contro i suoi ex compagni dei Kings segna solo 7 punti (con un disastroso 1 su 7 da tre) e perde in volata sul parquet di casa 109-106. A Charlotte, che è in crisi di risultati, non bastano i 26 punti di Kemba Walker e 19 di Batum, DeMarcus Cousins è inarrestabile (35 punti e 18 rimbalzi).

Nelle altre gare della notte danno spettacolo i Golden State Warriors, che asfaltano 144-98 i Los Angeles Clippers con 43 punti di uno scatenato Stephen Curry (per lui anche 9 rimbalzi e 6 assist) e centrano la 40esima vittoria stagionale (terzo anno di fila con 40 successi nelle prime 50 gare, unici nella storia). Colpo esterno dei Boston Celtics 112-108 a Milwaukee contro i Bucks dopo un supplementare (ancora super Isaiah Thomas che ne segna 37), netto successo 116-103 di Miami su Detroit, vittoria esterna 102-95 di Memphis a Utah con 28 punti di Zach Randolph e successo 129-109 dei Timberwolves sui Nets con un Karl-Anthony Towns da 37 punti e 13 rimbalzi.