Nba, Gallinari non basta a Denver: Charlotte e Beli in crisi

Notte da dimenticare per gli italians l'ultima di Nba. I Denver Nuggets di Danilo Gallinari perdono in volata 120-116 a Los Angeles contro i Lakers puniti dalla serata di grazia di un D’Angelo Russell da 22 punti, 7 rimbalzi e soprattutto 10 assist (prima volta in doppia cifra in carriera) e di un sorprendente Ivica Zubac da 17 punti con 8/9 al tiro. L'azzurro segna 17 punti giocando un quarto periodo da grande protagonista, ma le lacune difensive non lasciano scampo ai Nuggets, che restano all'ottavo posto a Ovest ma in ottica Playoff vedono avvicinarsi pericolosamente Portland.

I Trail Blazers, trascinati da un Lillard da 27 punti, vincono infatti 115-98 contro gli Charlotte Hornets di Marco Belinelli (6 punti per lui) e approfittano del ko anche di Sacramento, che cade di schianto sul parquet di Houston 105-83. Per la franchigia di Michael Jordan si tratta del quinto ko di fila, il decimo nelle ultime 13 gare, e ora il Beli e compagni sono precipitati all’ottavo posto della Eastern Conference pericolosamente vicini a Bucks e Pistons.

Nelle altre gare convincente vittoria di San Antonio, che torna al successo dopo due sconfitte stendendo 108-94 gli Oklahoma City Thunder grazie a un quarto periodo super (36 di Kawhi Leonard, mentre a Okc non bastano i 27 e 14 assist di Westbrook). Restano bollenti gli Washington Wizards che superano 117-101 i New York Knicks con 28 punti di Beal e centrano il 15esimo successo di fila in casa. Vittoria in volata in overtime per i Toronto Raptors, 108-106 sui Pelicans: senza DeRozan è Lowry, 33 e 10 assist, a infilare il canestro decisivo a fil di sirena.