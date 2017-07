Nba, Gallinari giocherà con Teodosic: Clippers, che acquisto

Il Gallo potrà divertirsi a Los Angeles. Proprio nel giorno in cui le squadre NBA possono ufficializzare gli accordi con i free agents, Danilo Gallinari viene raggiunto da Milos Teodosic. Il playmaker serbo ha infatti firmato un contratto biennale da oltre 12 milioni di dollari con i Clippers. A 30 anni l’ormai ex stella del CSKA Mosca, argento olimpico a Rio de Janeiro, ha deciso di lasciare l’Europa per provare l’esperienza nella NBA.



È stato a lungo corteggiato da molte squadre oltreoceano, pronte a anche a contratti ben più ricchi, ma la guardia più estrosa del Vecchio Continente si è fatto convincere da Doc Rivers, dal nuovo progetto che dopo l’addio di Chris Paul riparte proprio da Teodosic e da Gallinari.



Avendo anche Blake Griffin e DeAndre Jordan i Clippers si annunciano come una delle squadre più spettacolari dell’intera NBA e c’è da scommettere che gli spettatori dello Staples Center apprezzeranno molto presto le qualità dei nuovi arrivati che però non vogliono solo divertire, ma anche essere competitivi, creare qualche grattacapo ai campioni in carica, i Golden State Warriors.

Gabriele Cattaneo