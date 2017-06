Nba, Gallinari ancora k.o. Notte da fenomeni per Curry e LeBron

Notte amara per i due azzurri dell'Nba. Danilo Gallinari si è fatto di nuovo male: l'ala dei Denver Nuggets ha avuto un problema muscolare-tendineo all'inguine della gamba sinistra ed è uscito al termine del terzo periodo della sfida con Memphis: i suoi Nuggets hanno perso 119-99, lui fino a quel momento aveva realizzato 14 punti. L'infortunio non è certamente grave come quelli passati che lo hanno costretto a sottoporsi a interventi chirurgici: il Gallo si sottoporrà a risonanza magnetica per capirne l'entità e quindi i tempi di recupero.



L'altro italiano, Belinelli, ha giocato una buona gara con la maglia di Charlotte, ma la sua squadra ha subito una pesante lezione da Golden State: i Warriors hanno vinto 126-11, Curry ha messo a referto 39 punti, mentre l'azzurro si è fermato a 16. Nelle altre gare c'è stato il riscatto dei Cleveland Cavaliers, reduci da un brutto periodo: LeBron James ha guidato Cleveland al netto successo su Minnesota (125-97) con 27 punti e 12 assist. Nel derby di New York, i Knicks hanno avuto la meglio su Brooklyn.