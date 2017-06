Nba Finals, impresa Warriors a Cleveland: titolo a un passo

Con un parziale pazzesco di 11-0 nel quarto periodo e trascinati da un Kevin Durant versione ultralusso, i Golden State Warriors espugnano la Quicken Loans Arena 118-113 in Gara 3 delle Nba Finals e ora sono ad un solo passo dal titolo e, soprattutto, dalla storia, perchè con un'altra vittoria Curry e compagni chiuderebbero i Playoff 16-0 (impresa mai riuscita a nessuno).

Memore della rimonta nelle finali dello scorso anno Cleveland, sotto 2-0, sa che deve dare tutto davanti al pubblico di casa e il risultato è un match intensissimo, a tratti selvaggio, in cui i Cavs rischiano seriamente di porre fine al percorso netto dei ragazzi di Steve Kerr. A decidere la gara e, probabilmente, anche la serie, sono gli ultimi 2 minuti e 45 secondi di gioco in cui gli Warriors, al cospetto del 'Re' LeBron James (39 punti, 11 rimbalzi e 9 assist), piazzano un parziale di 11-0 che spezza le gambe dei campioni in carica, costringendoli ad 8 errori. Protagonisti sempre loro, Stephen Curry (26 punti con 13 rimbalzi) e Kevin Durant (31 punti con 8 rimbalzi), autore del canestro del sorpasso sul 114-113 a 45 secondi dall'ultima sirena.