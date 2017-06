Nba Finals: Golden State spaziali, non basta super Lebron

Un'altra sinfonia perfetta, un'altra partita da stropicciarsi gli occhi e Golden State stravince anche Gara 2 delle Finals di Nba. Nel secondo match disputato all'Oracle Arena di Oakland, i Warriors travolgono 132-113 i Cleveland Cavaliers e volano sul 2-0 nella serie trascinati dalla coppia Durant-Curry, autori rispettivamente di 33 e 32 punti. Inutili per i Cavs i 29 punti, 14 assist e 11 rimbalzi di un eroico LeBron James.

Un successo pesante per i Warriors, che mette Cleveland spalle al muro. I campioni in carica conoscevano bene l'importanza della partita e infatti l'avvio li vede andare avanti di 6 punti in pochi minuti prima che i padroni di casa rimontino fino anche al +10 e chiudano un clamoroso primo quarto sul +6 (40-34). Sfida sostanzialmente equilibrata anche nella seconda frazione di gioco, con Golden State che arriva al +12 prima di farsi raggiungere da Cleveland, che riesce addirittura a risalire fino al -1 prima di arrivare al 67-64 dell'intervallo lungo.

Da qui in poi, è dominio Warriors: salgono in cattedra Kevin Durant e Stephen Curry. L'ex Oklahoma è il top scorer del match con 33 punti, 6 assist e 13 rimbalzi, l'ex Mvp chiude con una tripla doppia (32 punti, 11 assist e 10 rimbalzi) e il terzo quarto finisce 102-88. L'ultimo parziale è utile ai padroni di casa per aumentare il vantaggio, chiudere sul 132-113 una gara pazzesca e volare sul 2-0 nella serie. 14 vittorie in altrettante partite per i Warriors in questi Playoff, ora la serie si sposta in Ohio: c'è in programma il doppio confronto alla Quicken Loans Arena di Cleveland, dove i Cavs sperano di far valere il fattore campo.