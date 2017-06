Nba: extraterrestre Westbrook, Beli cade ancora, vincono le big

11 sconfitte esterne consecutive per gli Charlotte Hornets di Marco Belinelli (solo 3 punti con 1/6 al tiro per lui), che dopo aver iniziato il quarto periodo in vantaggio di 17 punti subiscono un'incredibile rimonta sul parquet di Toronto e cadono 90-85 condannati dai 21 punti di Kyle Lowry. Ancora assente per infortunio Danilo Gallinari e i suoi Nuggets cadono di schianto 112-99 in casa dei Minnesota Timberwolves, trascinati dalla seconda gara da 40 punti in fila di Andrew Wiggins.

Nelle altre gare della notte vincono tutte le big: Cleveland batte Indiana 113-104 trascinata dai 31 di Lebron e dai 26 di Irving, San Antonio demolisce i Magic ad Orlando 107-79 (23 punti con 13 tiri di LaMarcus Aldridge), i Warriors tornano alla vittoria (la 47^ stagionale) vincendo 109-86 contro i Sacramento Kings ( 21+7+7 e 10/15 dal campo di Kevin Durant) e Boston stende Philadelphia 116-108 grazie a 13 punti nell'ultimo periodo del solito Isaiah Thomas.

27esima tripla doppia stagionale (38 punti, 14 rimbalzi e 12 assist ) per Russel Westbrook nel successo di Okc 1116-105 contro New York, quarto successo in fila dei Clippers 99-84 contro gli Atlanta Hawks, nettissima vittoria 137-101 Phoenix Suns sui Lakers sempre più in crisi e successi per Detroit (98-91 su Dallas) e New Orleans (95-91 a Memphis).

Chiude il quadro della notte la vittoria 117-109 di Miami (che torna al successo dopo due ko) sul parquet di Houston, cui non basta la 15.ma tripla doppia stagionale di James Harden (38+12+12).