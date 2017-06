Nba, esordio vincente per Wade: Lenorad si prende gli Spurs

Quattro gare e tanto spettacolo nel giovedì notte della Nba. Dopo l'addio di Duncan, Kawhi Leonard ha ufficialmente preso in mano gli Spurs e con 30 punti segnati li ha guidati al successo su Sacramento rovinando ai padroni di casa il debutto nella nuova arena, Dwyane Wade ha brillato nel suo debutto in maglia Chicago Bulls e allo United Center i Tori hanno superato i Boston Celtics. Esordio con vittoria anche per gli Atlanta Hawks, che piegano gli Washington Wizards grazie al duo Millsap-Howard, e per i Los Angeles Clippers, che sbancano il parquet di Portland con un'ottima prova corale.

Imbattuti dunque i San Antonio Spurs, che dopo aver rovinato l'atteso debutto di Kevin Durant in maglia Warriors, guastano la festa dei Sacramento Kings che inauguravano il Golden One Center. I padroni di casa cavalcano un incontenibile DeMarcus Cousins (37 punti e 16 rimbalzi) ma non riescono a contenere il talento Aldridge (16) e un di Kawhi Leonard ispiratissimo che, dopo i 35 punti segnati ai Warriors, ne mette 30 con 5 assist e altrettanti recuperi. Partita super anche per Dwyane Wade, nato e cresciuto a Chicago, che bagna il debutto in maglia Bulls segnando 22 punti (con 6 rimbalzi e 5 assist) e risultando decisivo con una bomba nei secondi finali nella vittoria 105-99 contro i Boston Celtics. Ottimo anche Jimmy Butler con 24 punti, mentre ai Celtics non bastano i 25 punti del sempre positivo Isaiah Thomas.

Ritorno a casa anche per Dwight Howard, che nella prima casalinga con gli Atlanta Hawks supera 114-99 i Washington Wizards. L'ex pivot dei Rockets segna 11 punti e strappa 19 rimbalzi, facendo segnare un record storico per un debuttante in maglia Hawks. Il migliore in campo è però Millsap, che firma una prova da 28 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Infine buona la prima pure per i Clippers, che vincono 114-99 sul campo dei Portland Trail Blazers nonostante la doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi di Damian Lillard. La squdra di los Angeles vola sulle ali del duo Blake Griffin-Chris Paul, autori di 27 punti ciascuno, e trova grande supporto dalla panchina, da dove escono Crawford e Speights (30 punti in due).