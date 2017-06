Nba, doppio sorriso all'esordio per Gallinari e Belinelli

Comincia con un sorriso la stagione Nba di Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Il Gallo ne mette 15 nel successo di Denver contro New Orleans (107-102) nonostante un superlativo Anthony Davis da 50 punti e 16 rimbalzi, mentre il Beli segna 7 punti partendo dalla panchina nella vittoria di Charlotte sui Bucks (107-96).

Denver dimostra che a basket non si può vincere da soli neanche se ci si chiama Anthony Davis e si sfodera una prestazione da urlo con 50 punti, 16 rimbalzi, 5 assist e 4 stoppate. La squadra del Gallo non riesce a limitare il ciclone Davis, ma manda in doppia cifra quattro uomini del quintetto iniziale e porta a casa la vittoria con una prestazione corale: 23 i punti di Nurkic, 22 di Barton e 15 di Gallinari (più 3 rimbalzi, 2 assist). Fa festa anche Marco Belinelli, che all'esordio ufficiale nella squadra di Michael Jordan, stende i Bucks con i suoi Hornets grazie soprattutto ai canestri di Kidd-Gilchrist (23 punti per lui): per l'azzurro, che chiude con un timido 0/2 da tre, lo score è di 7 punti e 4 rimbalzi difensivi.

Nelle altre partite della notte spicca il successo degli Oklahoma City Thunder che piegano 103-97 i Sixers grazie a una doppia doppia di Westbrook (32 punti + 12 rimbalzi). Regalano spettacolo Dallas e Indiana con i Pacers che la spuntano 130-121 dopo un tempo supplementare: ai 22 punti di Dirk Nowitzki i Pacers replicano con i 30 (+16 rimbalzi) di Turner. I Lakers del post Kobe Bryant vanno a vincere 120-114 in casa di Houston: ai Rockets non bastano i 34 punti e i 17 assist (record in carriera) di James Harden. Grandi numeri anche in Detroit-Toronto: i Raptors si impongono 109-91 e fanno brillare le stelle di DeRozan (40 punti) e Valanciunas (32). Chiudono il quadro Brooklyn-Boston 117-122, Minnesota-Memphis 98-102, Sacramento-Phoenix 113-94, Miami-Orlando 108-96.