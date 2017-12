Nba: doppia vittoria per LeBron, Celtics a quota 19

Una giornata all’insegno del successo per LeBron James. I suoi Cleveland Cavs vincono contro Atlanta, allungano la striscia a 10 successi consecutivi, ma soprattutto il Re vede approvato un progetto benefico per Akron, la sua città natale. Infatti, grazie alla sua fondazione, LeBron aprirà una scuola dedicata ai bambini per lo sviluppo della lettura e delle qualità accademiche. Un progetto che ha ricevuto l’approvazione del comitato scolastico nelle ultime ore e che verrà battezzato il prossimo autunno.



Nella sfida con gli Hawks da segnalare i 18 punti di Marco Belinelli che ha aggiunto anche 5 assist e 4 rimbalzi. Una prova a 360 gradi nonostante la sconfitta. Ancora fuori causa invece Danilo Gallinari che però sembra vicino al rientro. Intanto i suoi Clippers incassano la settima sconfitta nelle ultime dieci partite anche per l’assenza di Blake Griffin. Vincono gli Utah Jazz.



Nella nottata da segnalare la 19° vittoria stagionale dei Boston Celtics, miglior squadra NBA. Nella sfida con Philadelphia, che la NBA consente di seguire attimo per attimo grazie al League Pass (http://watch.nba.com/), solita prova di Kyrie Irving, autore di 36 punti, mentre i Sixers, privi di Joel Embiid, bene il croato Saric con 18 punti e 10 rimbalzi e la fenomenale matricola Simmons con 15 punti, 7 assist, 6 rimbalzi e 5 recuperi.



Nelle altre sfide vittoria allo scadere di Denver contro Chicago, mentre Milwaukee supera Portland: 20 punti, 9 rimbalzi e 5 assist per il greco Antetokounmpo, 26 per Middleton, 25 per Bledsoe.