Nba, Dirk Nowitzki nella leggenda: toccata quota 30mila punti

Dirk Nowitzki nella storia della Nba. Il tedesco di Dallas è diventato il sesto giocatore della storia della Lega e il primo europeo in assoluto a toccare quota 30mila punti. “Come vorrei segnare il punto numero 30.000? Mi piacerebbe rubare il pallone e chiudere con una schiacciata in 360° e windmill, stile Vince Carter… - aveva scherzato la stella dei Mavaricks qualche giorno fa in un'intervista - Ma visto che non mi riusciva neanche nei miei giorni migliori, temo che di questi tempi dovrò accontentarmi di un tiro in sospensione” aveva poi aggiunto più serio. Detto, fatto: in poco più di un quarto di gioco Nowitzki ha segnato i 20 punti che gli mancavano per raggiungere quota 30.000 punti (solo considerando la regular season), ed entrare così nell'elite del gioco insieme a Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan e Wilt Chamberlain.

Serata magica per Dirk la vittoria 122-111 con i Lakers (contro cui, curiosamente, aveva anche segnato il punto numero 20mila nel 2010), iniziata con un primo quarto da fenomeno assoluto in cui il tedesco ha segnato i primi sei tiri mandati per aria e ha chiuso con 18 punti. Poi il canestro che ha mandato in delirio il pubblico, ma non essendo riuscito a chiamare il timeout per godere della meritata standing ovation, subito dopo ha piazzato anche la tripla del +17 chiudendo virtualmente la partita. "Per me, quei 13 minuti e 2 secondi sono un microcosmo di una delle più grandi carriere nella storia di questo gioco - ha detto coach Rick Carlisle a fine gara - Preparazione meticolosa, dedizione totale, incredibile spirito competitivo e un grande senso scenico".

"Ogni traguardo storico ti porta a riflettere - ha dichiarato Nowitzki al termine di una notte ricca di emozioni - È stato un viaggio fantastico e mancano ancora un paio di canestri prima di allontanarmi con il tramonto alle spalle".