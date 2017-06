Nba, Derozan batte Gallinari: Bulls, Clippers e Hawks imbattuti

Denver subisce la seconda sconfitta stagionale per mano di DeMar DeRozan, che supera quota 30 anche contro i Nuggets (nessuno prima di lui nella storia della franchigia canadese aveva iniziato la stagione con tre gare consecutive con almeno 30 punti a referto) e, in compagnia di Kyle Lowry, regala ai Raptors il successo per 105-102. Danilo Gallinari non tira benissimo (3/11 dal campo) ma come sempre attacca il canestro e trova punti importanti dalla lunetta, riportando sotto i Nuggets con un solidissimo terzo quarto, nel finale di gara però la coppia DeRozan-Lowry rimette le cose a posto e salva Toronto.

Nelle altre gare della notte i Chicago Bulls asfaltano i poveri Nets 118-88 chiudendo il match con 7 giocatori in doppia cifra e infilando così la terza vittoria consecutiva trascinati da un ottimo Butler; imbattuti anche gli Hawks, che superano 106-95 Sacramento grazie soprattutto a un Dwight Howard da 18 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate; bene anche i Clippers, che presi per mano dal trio delle meraviglie Paul-Griffin-Jordan (64 punti in tre), passano 116-98 sul campo di Phoenix lasciando i Suns ancora a secco di vittorie in questo 2016/2017 Suns.