Nba: Denver vince con super Gallinari

Danilo Gallinari sugli scudi nella notte Nba. L'azzurro è con 19 punti il miglior realizzatore, insieme a Wilson Chandler, dei Denver Nuggets che sono andati a vincere per 102-99 in casa dei Timberwolves. Per il 'Gallo' anche 5 rimbalzi e due assist. A Minnesota non sono bastate le prestazioni di Karl-Anthony Towns (32 punti) e Andrew Wiggins (25). Secondo successo di Denver in quattro partite.



Prima sconfitta in campionato per gli Oklahoma City Thunder, travolti 122-96 dai Golden State Warriors. Protagonista della serata il grande ex Kevin Durant, autore di 39 punti. Per i californiani in evidenza anche Stephen Curry, che ne ha realizzati 21 così come Russell Westbrook, miglior realizzatore dei Thunder.



Gli unici imbattuti restano i campioni in carica di Cleveland: trascinati dal solito LeBron James (30 punti), i Cavaliers hanno piegato 128-122 i Boston Celtics vincendo la loro quinta partita. Orlando Magic-Sacramento Kings 102-94, Milwaukee Bucks-Indiana Pacers 125-107.