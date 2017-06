Nba, Denver stende Portland con super Gallinari

Grande prova di Danilo Gallinari, autore nel primo tempo di 20 dei suoi 27 punti complessivi (miglior score stagionale) nel successo dei Denver Nuggets sui Portland Trail Blazers (132-120). È stata la seconda vittoria di Denver nelle ultime 15 partite contro i Trail Blazers, ai quali non sono bastati i 40 punti ed i 10 assist da Damian Lillard.



Il vero protagonista della notte del Pepsi Center è però, come già scritto, Gallinari. L'azzurro tira 8/13 dal campo e 8/8 sui tiri liberi. Denver porta a casa così un successo casalingo che mancava ormai da venti giorni. Ora il Gallo proverà a confermarsi anche nella sfida del 18 dicembre contro i New York Knicks.