Nba, Denver perde e Gallinari-Malone litigano

Continua il momento difficile per i Denver Nuggets che perdono 120-113 contro i Sacramento Kings nonostante i 24 punti di Danilo Gallinari, vedono allontanarsi il treno playoff e non riescono a leccarsi le ferite in silenzio viste le parole di Michael Malone.



"E' imbarazzante il modo in cui scendiamo in campo, siamo ai minimi storici. Non abbiamo alcuna leadership, nessun veterano si fa avanti e si prende la responsabilità. Abbiamo due giovani che provano a parlare, ed è un bene, ma abbiamo bisogno di leader che ci guidino fuori da questo momento di difficoltà" ha detto senza mezze misure il coach di Denver nel post-partita.



Nonostante Malone non abbia fatto nomi, il riferimento ai senatori è fin troppo diretto a Gallinari che, forte di 24 punti con il 66,7% dal campo, ha risposto: "Non sono d'accordo, non è questo il problema della squadra. Ogni veterano qui dentro vuole vincere". Il botta e risposta ha portato all'esterno i problemi tra il capo allenatore e lo spogliatoio, una situazione che rende più difficile una rimonta - neppure troppo proibitiva - in chiave playoff.