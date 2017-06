Nba, Denver batte Boston con un super Gallinari

Ora il bilancio è in parità. Danilo Gallinari torna alla vittoria insieme ai suoi Denver Nuggets. A Boston, su un campo tutt’altro che semplice, l’azzurro contribuisce a conquistare il terzo successo della stagione, firmando 16 punti conditi da 3 rimbalzi e altrettanti assist. L’aspetto curioso è che il Gallo non è andato in lunetta neppure una volta, singolare per un giocatore sempre in grado di subire fallo e conquistare tiri liberi. Il migliore della serata però è Mudiay con 30 punti e 8 rimbalzi che fanno da contraltare ai 30 (con 5 assist) di Isaiah Thomas, top scorer dei Celtics.



Nelle altre gare della notte prova del nove superata dei Los Angeles Lakers che, dopo aver sconfitto i Golden State Warriors, superano anche Phoenix, nonostante i 39 punti di Devin Booker che si ripete dopo i 38 con New Orleans. Ben sei i gialloviola in doppia cifra con massimo di 22 punti per Nick Young. Altra prova globale di Julius Randle che Luke Walton sta provando a trasformare nel nuovo Draymond Green: 18 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e un recupero.



Record positivo (4-3) anche per Utah che supera New York con 28 di Gordon Hayward. Spettacolo garantito dalla NBA con l’ausilio del League pass per vedere tutte le immagini, anche l’affermazione di Portland su Memphis, grazie ai 37 punti di CJ MCCollum. Vittoria sorprendere anche per Sacramento su Toronto e di Dallas, alla prima vittoria stagionale, su Milwaukee al supplementare: 34 e 8 rimbalzi per Harrison Barnes.

Gabriele Cattaneo