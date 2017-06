Nba, 'delusione' azzurra: la stagione di Gallinari e Belinelli è già finita

Mancano ancora dei verdetti, ma la stagione NBA degli italiani è già finita. Charlotte e Denver sono scese in campo, ma Marco Belinelli e Danilo Gallinari sono rimasti a guardare. I due giocatori azzurri non rivedranno il parquet fino alla prossima stagione. Almeno quello a stelle e strisce. Gli Hornets sono usciti sconfitti dalla sfida con Atlanta. La squadra di proprietà di Michael Jordan dovrà già iniziare a guardare avanti, visto che non ha ottenuto la qualificazione ai play off (fase che tutti gli appassionati potranno seguire attimo per attimo attraverso il league pass), mentre gli Hawks sono già proiettati alla post season dove al primo turno probabilmente affronteranno gli Washington Wizards.



I Nuggets, ormai eliminati dalla corsa play off, invece hanno ancora una partita da giocare ma il Gallo ha già chiuso. Non è sceso in campo contro Dallas e non lo farà neppure contro Oklahoma City. Chissà se Danilo avrà già vestito la casacca di Denver per l'ultima volta, visto che in estate potrà uscire dal proprio contratto e trovare una nuova destinazione. Le pretendenti non mancano, ora la palla è nelle mani del Gallo.

GABRIELE CATTANEO