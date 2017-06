Nba, Curry nella top ten dei tiratori da 3 punti

Grazie alle cinque triple realizzate nella vittoria di Golden State al Madison Square Garden sui New York Knicks per 112-105, Stephen Curry è entrato nella classifica dei dieci migliori tiratori da 3 punti nella storia della Nba.



L'asso dei vicecampioni in carica, che ha chiuso la gara con 31 punti, ha superato al decimo posto Chauncey Billups. Al primo posto in questa speciale graduatoria figura Ray Allen, vincitore di due titoli prima a Boston e poi a Miami, con 2.973 triple in 1.300 partite, percentuale del 40%.



Curry è arrivato a 1833 triple in 555 partite, e la sua percentuale supera il 43%.