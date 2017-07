Nba, Curry guadagnerà 200 milioni di dollari in 5 anni

Guadagnerà 201 milioni di dollari in 5 anni, ma il miglior giocatore di Nba al mondo sostiene che sia troppo poco. Già, il nuovo contratto di Steph Curry, stella dei Golden State Warriors campioni in carica, non "soddisfa" il suo più grande rivale, LeBron James, che avendolo visto all'opera da vicino nelle Finals negli ultimi 3 anni, sa bene quanto vale davvero. "Dovrebbero dargli 400 milioni di dollari".



Le cifre rivelate dai media statunitensi sono espresse sempre al lordo: parliamo comunque di 35 milioni di euro a stagione in un campionato dove vige il tetto salariale. Certo, Curry è stato anche mvp nel 2015 e nel 2016 e fino a quest'anno è stato sottopagato rispetto al livello generale (guadagnava 12,1 milioni di dollari): così era lecito aspettarsi che al top della carriera diventasse il giocatore di basket più pagato della storia. Con circa 100 mila euro al giorno e 70 al secondo.



Al netto delle tasse resta comunque sotto Messi e Ronaldo, che guadagnano tra i 20 e i 25 milioni all'anno, tralasciando ovviamente i super contratti "guadagnati" dalle stelle emigrate in Cina.