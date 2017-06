Nba, Cleveland travolge Boston e vola in finale con Golden State

Ancora una volta Curry vs Lebron. Per il terzo anno consecutivo la finale che assegnerà l'anello di campioni Nba sarà Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers. I campioni in carica hanno raggiunto i rivali in finale grazie al travolgente successo su Boston in Gara-5 (135-102) con cui hanno chiuso la serie sul 4-1, trascinati dai 35 punti di un mostruoso LeBron James. Il Prescelto diventa così il miglior marcatore nella storia dei playoff superando 'sua Maestà' Michael Jordan.

Partita dominata dai Cavs fin dalla palla a due, per Boston, che esce comunque dal campo con l'onore delle armi, non c'è stato modo di fermare la furia di Lebron, che chiude con 35 punti con 13/18 dal campo (e 4/7 da tre) oltre a 8 rimbalzi, 8 assist e 3 recuperi. Con la tripla messa a segno sul finire del terzo quarto si è piazzato al primo posto per punti realizzati nei playoff a quota 5.995 superando MJ e pur non avendo certo intenzione di fermarsi presto, ha voluto celebrare il momento speciale con alcune parole di grande ammirazione verso il campione dei Bulls: “Gioco col n°23 per omaggiarlo, mi sono innamorato di questo sport grazie a lui, quando lo vedevo giocare per me era una sorta di dio”.