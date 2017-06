Nba, Cleveland-Golden State 109-108

In un minireplay della finale NBA dello scorso anno, è ancora Kyrie Irving a decidere a favore dei Cavaliers la sfida tra Cleveland e Golden Warriors. A Oakland, Irving ha suggellato un ultimo quarto da 14 punti con il canestro decisivo a 3.4 secondi dalla fine. Una partita-spot per la Nba nella giornata di Natale, con i Warriors sopra anche di 14 punti nell'ultimo quarto e rimontati dai Cavs poco a poco, esattamente come nelle ultime finali in cui Golden State ha sprecato un vantaggio di 3-1 nella serie. Risultato finale, 108-109.



Grande basket anche al Madison di New York, dove sugli spalti hanno fatto la loro apparizione da appassionati due azzurri di eccellenza, Paltrinieri e Tamberi. In campo, i Celtics hanno strappato la vittoria ai New York Knicks (114-119). Miglior marcatore della serata Carmelo Anthony, con 29 punti, prima che una tripla di Marcus Smart spezzasse la parità a 48 secondi dalla fine.