Nba, Chicago Bulls: Mirotic colpito al volto, Portis sospeso

Il campionato non è neppure cominciato, sicché lo stress di una lunga stagione con una partita ogni 2 giorni non regge: chissà cosa è passato per la testa di Bobby Portis, allora, quando durante una partitella di allenamento dei Chicago Bulls ha deciso di colpire con un violento pugno al volto il più celebre compagno di squadra Nikola Mirotic.



Il montenegrino naturalizzato spagnolo ha rimediato una frattura alla mascella e una commozione cerebrale che lo costringeranno a saltare il primo mese, forse 6 settimane, di regular season. Per un po', tra l'altro, i Bulls non avranno neppure Portis, perché il club ha deciso di sospenderlo fino al 7 novembre, così salterà 8 partite.



Molto probabilmente, a scatenare la rabbia di Portis è stata la rivalità con il compagno di squadra con cui si è giocato il posto da titolare come ala grande per tutto il training camp.