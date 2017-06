Nba, che rivincita per i Warriors: Cleveland asfaltata 126-91

Questa volta non c'è stata partita. Dopo le vittorie dei Cavs nelle Finals dello scorso anno e quella in regular season di Natale, Cleveland cede di schianto sul campo dei Golden State Warriors, che in una sola notte spazzano via quel 'complesso Cavaliers' che si stava facendo largo nello spogliatoio di Curry e compagni.

Avvio scintillante dei californiani, che dopo pochi secondi sono già avanti 7-0 e non si voltano più indietro. Alla fine del primo tempo Golden State ha già messo a referto 78 punti (con un secondo quarto da 41, il decimo con almeno 40 punti segnati in stagione) e 26 assist, contro i soli 4 di Lebron e compagni. Il parziale di 20-5 negli ultimi 4 minuti della prima frazione chiude sostanzialmente la partita, con i Warriors che hanno un contributo super da Curry (10 assist e zero perse) e Durant (19 punti), ma soprattutto dalla panchina, che chiude i primi 24 minuti con 11/13 al tiro.

Alla sirena finale è 126-91 Warriors con 26 punti di Thompson (con 5 triple), 21 di Kevin Durant (che supera LeBron James nei punti totali delle 18 sfide dirette tra i due), 20 con 11 assist (massimo stagionale eguagliato) di Steph Curry e con la terza tripla doppia stagionale di Draymond Green (11 punti, 13 rimbalzi e 11 assist con 5 stoppate). Dall'altra parte l'unico a lottare è Lebron James, che segna 20 punti ma con un misero 6/18 al tiro e solo 2 assist (oltre alle solite storie tese con Green). Cleveland chiude nel peggiore dei modi un ciclo da sei trasferte consecutive, Golden State alza la voce e manda un messaggio alla Lega: "Per l'anello i favoriti siamo noi"

Nelle altre gare della notte Danilo Gallinari firma 15 punti nel successo di Denver sui Magic, mentre Marco Belinelli segna 7 punti ma i suoi Charlotte si arrendono 108-98 sul parquet di Boston (35 punti per I. Thomas). Gli Utah Jazz vincono 106-101 a Phoenix, gli OKC di Westbrook (24 pti) vengono travolti a Los Angeles dai Clippers 120-98. Washington vince facile su Portland 120-101 guidata dalla coppia Wall-Beal, perde ancora New York che contro Atlanta sbaglia tre volte il tiro della vittoria sull'ultimo possesso e vince ancora Philadelphia, che espugna il campo di Milwaukee 113-104. Chiude il quadro Indiana Pacers-New Orleans Pelicans 98-95.