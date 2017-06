Nba: Charlotte travolge Toronto, Durant trascina Golden State

Nella notte Nba gli Charlotte Hornets mettono la parola alla fine alla mini-crisi dell'ultimo periodo (costellato da ben cinque sconfitte consecutive), travolgendo 113-78 i Toronto Raptors e allungando così al settimo posto della Eastern Conference. Trascinata da un Kemba Walker da 32 punti (con 11/16 al tiro) e 8 assist in soli 29 minuti, la squadra di Belinelli (6 punti per lui) rilancia le prioprie ambizioni playoff conquistando finalmente una vittoria contro un top team dell'est, cosa che ancora non era riuscita ai ragazzi di coach Clifford, reduci da uno 0-7 nelle sfide contro Cleveland, Toronto e Boston.

Il big match della notte era però quello del Toyota Center di Toronto, dove i Golden State Warriors si confermano in grandissima forma asfaltando i padroni di casa 125-108. I Warriors (37 vinte e 6 perse) sono semplicemente incontenibili per i Rockets (33-13), che pure sono la terza forza a Ovest: devastante in attacco l’urto degli scatenati Kevin Durant (32 punti con 12/19 dal campo) e Steph Curry (24 punti con 7 assist per smentire gli assurdi rumors sui problemi di convivenza con KD); troppo efficaci in difesa anche per il candidato mvp James Harden, limitato a 17 punti con 7 rimbalzi e 11 assist ma anche 7 palle perse (sulle 15 totali di squadra).

Nelle altre gare della notte successo 112-107 all'overtime per gli Utah Jazz su Dallas, Atlanta piega i Bulls grazie ai 25 punti di Schroder, mentre Philadelphia vince ancora (93-92 su Portland nonostante i 30 di Lillard). Tornano a vincere i Lakers (Indiana si arrende 108-96), Brooklyn ne segna addirittura 143 nel successo contro New Orleans, Memphis supera Sacramento 107-91 e i Magic stendono i Bucks 112-96.