NBA, buona la prima per Belinelli: ok anche Houston e San Antonio

In attesa del Gallo, festeggia il Beli. I suoi Atlanta Hawks passano a Dallas contro i Mavericks, ma soprattutto Marco è autore di una partita maestosa: in 26 minuti firma 20 punti con tre rimbalzi, altrettanti assist e recuperi, ma soprattutto si esalta con un eccellente 4 su 6 da tre punti. Belinelli conferma di avere la piena fiducia del suo allenatore, visto che ha giocato la maggior parte del quarto periodo, in equilibrio fino alla fine, dando il suo contributo anche dal punto di vista difensivo.

Atlanta, squadra in piena ricostruzione dopo la partenza di Paul Millsap, conferma però di voler essere una legittima contendente per un posto ai play off sulla costa Est. Giornata intensa che consegna a Boston la seconda sconfitta stagionale. Dopo quella con Cleveland, arriva anche lo scivolone a Milwaukee contro il fenomeno greco Antetokoumpo. Invece Houston, dopo il successo a Oakland contro i Warriors campioni, vince anche contro i meno quotati Kings di Sacramento pur senza Chris Paul , tenuto a riposo da D’Antoni.

La giornata, che la NBA consente sempre di seguire canestro per canestro grazie al League Pass (https://watch.nba.com/) si completa con le vittorie di Portland, Utah, Memphis, Indiana, Detroit, Orlando e Washington. Nello scontro più atteso i San Antonio Spurs, privi della stella Kawai Leonard, battono gli attesi Minnesota T’Wolves, grazie a 25 punti di Aldridge, mentre non bastano i 26 di Wiggins e i 18 con 13 rimbalzi di Antony Towns.