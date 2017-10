Nba, brutto infortunio per Hayward: caviglia fratturata

La stagione NBA parte con una brutta notizia, il grave infortunio di Gordon Hayward: il neoacquisto dei Celtics si fa dopo soli cinque minuti del match contro Cleveland. L'ala ricade male e si frattura la caviglia sinistra, le immagini non lasciano scampo: la sua stagione potrebbe essersi già conclusa. Ripreso il match, Boston cade sotto i colpi di Lebron James (29 punti, 16 rimbalzi e 9 assist): non bastano i tentativi di Brown e Irving per portare la partita ai supplementari, finisce 102-99.



Esordio con sconfitta per i campioni in carica, Golden State sembra mettere la partita in cassaforte con il +13 alla fine del terzo quarto ma subisce la rimonta di Houston che poi vincono nei secondi finali 122-121. Sulla sirena, anzi un attimo dopo, il canestro di Durant che avrebbe potuto portare la vittoria ai Warriors.

IL VIDEO DELL'INFORTUNIO DI HAYWARD (IMMAGINI FORTI)