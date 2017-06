Nba, Booker da record nel ko di Phoenix contro Boston

Alla fine vincono i Boston Celtics 130-120 ma la festa è tutta per Devin Booker: la guardia dei Phoenix Suns diventa il più giovane giocatore di Nba a segnare oltre 60 punti, arrivando a 70. Era dal 2006 che nel basket americano non si vedevano tanti punti in un singolo match con gli 81 a referto da Bryant, non a caso mito dichiarato da Booker: "Mi ispiro a Kobe, grazie a lui non mi pongo nessun limite". Il 20enne è anche il sesto di sempre, dopo Chamblerain, Bryant, Thompson, Robinson e Baylor, a sfondare quota 60, oltretutto in una prestazione con 21 su 40 al tiro, 24/26 sui tiri liberi, 8 rimbalzi e 6 assist.