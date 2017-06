Nba: Belinelli supera Atlanta, super Gallo non basta a Denver

Notte dolceamara per gli Italians in Nba. Le giocate di Kemba Walker nel finale e la sciocchezza di Dwight Howard, che si fa espellere per una gomitata a Cody Zeller a 5’38’’ dalla sirena, permettono agli Hornets (6 punti e 3 assist per Belinelli) di avare la meglio sugli Hawks 100-96 e di interrompere così la striscia di sei successi consecutivi di Atlanta, mentre Denver cade in casa contro Toronto 111-113 dopo un supplementare nonostante i 21 punti di un super Danilo Gallinari (13 su 13 ai liberi), che si deve però arrendere al solito incontenibile DeMar DeRozan di questo inizio di stagione, che ne mette 30.

Nelle altre gare della notte tutto semplice per Cleveland e Golden State: i Cavs spazzano via Detroit con un secco 104-81 (Irving 25 e James 21), così come gli Warriors, che trascinati dalla doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi di Kevin Durant, vincono 104-88 a Boston ottenendo la decima vittoria in stagione. A comandare in Western Conference sono sempre i Clippers: la formazione di Los Angeles vince anche a Sacramento 121-115 (11-2 il record stagionale) con un Blake Griffin da urlo ben coadiuvato da un dominante DeAndre Jordan. Ennesima prova monstre di Russel Westbrook, che mette a referto una tripla doppia (la quarta in questa stagione) da 30 punti, 11 rimbalzi e 13 assist in 33 minuti e con 13-21 dal campo nel successo dei Thunder a Brooklin 124-105. Infine ecco il 116-107 rifilato dagli Spurs, trascinati da un'ottima prova di Kawhi Leonard, ai Lakers.